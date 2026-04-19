夏の移籍市場でマンチェスター・シティにやってきたラヤン・チェルキ。序盤は負傷の影響で出遅れたが、第8節エヴァートン戦からはフル稼働を続けており、リーグ戦ではすでに10アシストを記録している。背番号10に見合う活躍を続けており、すでにシティに欠かせない選手となっている。『THE Sun』によると、チェルキの弟であるエデン・チェルキはフランス、リヨンの下部組織に所属しており、プレミアリーグのチームから注目を集めて