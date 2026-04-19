プレミアリーグのチェルシーは第33節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦した。ユナイテッドは出場停止処分、負傷者の影響もあり、CBは若いエイデン・ヘヴンと本来はSBとしてプレイするヌサイル・マズラウィの急造コンビ。チェルシーはここからの攻略を目指し、試合を通じて60%のボール保持率、総シュート数20本を記録した。しかし、オンターゲットは1本のみ。攻撃面で精彩を欠き、前半終了間際に失点。結果0-1でユナイテッドに