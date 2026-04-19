スペイン2部のグラナダでプレイしているGKルカ・ジダン。元フランス代表の名手ジネディーヌ・ジダンの息子としても有名なルカだが、昨年10月にはアルジェリア代表でのプレイを選択。世代別ではフランスを選んできたが、A代表ではルーツのあるアルジェリアを選ぶことになった。昨年12月から今年1月にかけて行われたアフリカ・ネイションズカップでもいきなり守護神を務めたが、ルカにはアルジェリア国内で厳しい声もある。例えばか