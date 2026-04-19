百戦錬磨のパッキャオは、かつて井上と出会った日の出来事を振り返った(C)Getty Images百戦錬磨のレジェンドの顔が思わず緩んだ。現地時間4月16日に公開となった米老舗ボクシング専門誌『The Ring Magazine』のウィークリー番組「Inside Ring Show」に、元世界6階級制覇王者のマニー・パッキャオ（フィリピン）が出演。多岐にわたるトークテーマに応じる中で、当代屈指の破壊力を誇る世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井