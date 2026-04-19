バドミントン女子ダブルスで２４年パリ五輪銅メダルの志田千陽が１９日、都内で取材に応じ、左膝前十字靭帯損傷などを負った元相方の松山奈未（再春館製薬所）にエールを送った。松山は、緑川大輝と組んだ混合ダブルスで出場した３月のベトナムＩＣ決勝で負傷した。左膝前十字靭帯損傷と内側側副靭帯損傷の大けがを負い、手術、リハビリに専念することを明かしていた。志田は「まずは無事に日本に帰ってきて」と伝えたといい「