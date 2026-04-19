◆女子プロゴルフツアーＫＫＴ杯バンテリンレディス最終日（１９日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）高橋彩華（サーフビバレッジ）がともに首位で出た鈴木愛（セールスフォース）との一騎打ちを制し、２週前のヤマハレディースに続く今季２勝目、通算４勝目を挙げた。５バーディー、１ボギーの６８で回り、大会記録に並ぶ通算１４アンダーで１打振り切った。２打差をつけて迎えた最終１８番パー５。高橋の