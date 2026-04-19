◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が１９日、試合前の取材に応じ、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）の本塁打とチームの“法則”に言及した。昨季までヤクルトの主砲として長く活躍し、今季からメジャーに挑戦している村上は史上４人目、日本人選手では史上初のデビュー戦から３試合連発と華々しいスタート。４月に入ってやや勢いが止まっていたが、前日には６号満