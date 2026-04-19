◆東京六大学野球春季リーグ戦第２週第２日▽東大２―２早大（１９日・神宮）東大が４投手の継投で早大打線を２得点に封じ、早大相手では２２年春以来となる引き分けに持ち込んだ。同点で迎えた９回２死二、三塁のピンチでは、早大のスーパールーキー・阿部葉太外野手（１年＝横浜）を申告敬遠。その後、２死満塁から次打者を一ゴロに封じてピンチを脱した。試合後、大久保裕監督は申告敬遠の場面について、「（阿部は）ああい