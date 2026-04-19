中道改革連合の階幹事長は１９日のＢＳテレ東の番組で、食料品を対象とする消費税減税を巡り「恒久的にゼロにするのは難しい気がする」と述べた。同党が先の衆院選公約で看板政策として掲げた恒久的な食料品の消費税率ゼロの実現に否定的な認識を示したものだ。階氏は「恒久的にゼロとするなら、恒久的な財源を見つけるべきだ」と指摘した。同党は、代替財源の確保策として、創設を目指す政府系ファンドの運用益をあてるとして