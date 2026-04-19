◇柔道皇后杯全日本女子選手権（2026年4月19日横浜武道館）体重無差別で日本一を決める大会が行われ、元世界王者で3年ぶり10度目の出場となった朝比奈沙羅（FUKUDEN＆GRIP）は準々決勝で古賀ひより（パーク24）に0―3の旗判定で敗れ、4大会ぶりの4強入りを逃した。2回戦から登場した朝比奈は辻ななる（関彰商事）に2―1の旗判定で辛くも勝利。続く3回戦は西條里奈子（TAKAMIBRIDAL）に対し終始優位に試合を進め、3―0の