マンチェスター・ユナイテッドを率いるマイケル・キャリック暫定監督が、イングランド代表MFコビー・メイヌーを称賛した。18日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。プレミアリーグ第33節が18日に行われ、3位マンチェスター・ユナイテッドは6位チェルシーと対戦。直近2試合未勝利となっていた中で迎えた敵地での一戦だったが、43分に一瞬の隙を突いてマテウス・クーニャが先制点を決めると、この1点を最後まで守