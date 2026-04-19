お笑いコンビ、ニッチェの江上敬子（41）と近藤くみこ（42）が18日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。ニッチェについた異名を共演芸人が明かした。番組ではオダウエダ植田紫帆（34）、牧野ステテコ（45）、カーネーション吉田結衣（37）、吉住（36）、たんぽぽ白鳥久美子（44）、パーパーのあいなぷぅ（32）が“チーム女性芸人”として、ニッチェに物申した。チーム女性芸人の主張は「ウ