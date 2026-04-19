タレントのファーストサマーウイカが19日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。米国とイランの緊張状態の長期化でナフサなどが不足し、日本で医療用の手袋などが品薄になることについてコメントした。MCくりぃむしちゅー上田晋也が「みなさまのまわりでも、この影響で品物が薄くなってきたなぁとか、物価が高くなってきたなぁとか感じたりとか？」と尋ねた。ウイカは「やっぱり医療用の手袋が、品薄って聞