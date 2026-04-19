友だちや彼氏、アルバイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は友だちとのケンカについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞まわりから「おしゃれだね」とよくほめられる主人公。おしゃれには人一倍こだわりを持っていました。大学で友だちになったエリカに自分の服やバッグ、しまいには髪型までマネをされてしまいます。そ