可愛さもスキンケアもどちらも叶えたい♡そんな願いに応える「Lovisiaポケモンフェイスマスク」が新登場しました。人気ポケモンたちがデザインされたシートマスクは、見た目のときめきだけでなく、肌悩みに合わせたケアもできる優秀アイテム。毎日のスキンケア時間をもっと楽しく、癒しのひとときへと変えてくれます。 ポケモンデザインで気分もUP 今回のフェイスマスクは、パッケージだけでなくシー