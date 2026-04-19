陸上の兵庫リレーカーニバルは19日、神戸ユニバー記念競技場で行われ、女子走り幅跳びは高良彩花（JAL）が6メートル37で優勝した。6連覇していた日本記録保持者の秦澄美鈴（住友電工）は6メートル26で3位だった。男子走り高跳びは坂井宏和（センコー）が大会タイ記録の2メートル25で優勝。800メートルの男子は四方悠瑚（4DIRECTIONS）が1分47秒70、女子は川田朱夏（ニコニコのり）が2分6秒11で制した。