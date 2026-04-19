大阪府河内長野市で国産爪楊枝を製造する菊水産業株式会社（@kikusui_sangyo）。同社の製造工程で発生する「削り粉」が、SNSでの発信をきっかけに新たな活用先を見出し、大きな注目を集めています。【動画】こんなに…山のようにたまった国産爪楊枝の削り粉保管場所に窮していた「製造副産物」の現状投稿された動画には、まるで雪山のように積み上がった削り粉の様子が収められています。その質感は非常に細かく、空気を含んでふ