俳優の山田裕貴さんは4月18日、自身のInstagramを更新。初めての韓国を満喫するショットを披露しました。【写真】山田裕貴、初めての韓国満喫ショット！「モリスタイルが韓国オッパになっているっ」山田さんは「初めての韓国最高 買い物も電車も…」とつづり、韓国語でのメッセージも添えて3枚の写真を投稿。人気の店舗や美容院を訪れたり、初めての地下鉄に乗ったりするなど、韓国を満喫する様子を披露しています。この投稿にコメ