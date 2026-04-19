横浜FCは４月19日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第11節でブラウブリッツ秋田と敵地で対戦。３−１で勝利し、４試合ぶりの勝利を飾った。21分に岩崎亮佑のゴールで先制した横浜FCは、28分にジョアン・パウロがネットを揺らし、２点をリードして前半を終える。後半開始早々の49分に失点して１点差に詰め寄られるも、87分に岩武克弥が決めて再び２点差に。このまま終了し、連敗を「３」でストップした。須藤大輔監