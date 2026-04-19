「広島０−２ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）ＤｅＮＡは今季初の同一カード３連勝。三回、１死三塁からヒュンメルの犠飛で先制。六回、無死一、三塁から宮崎の併殺打の間に１点を追加した。先発の石田裕は６回５安打無失点の好投で、今季初勝利をマーク。連打を許さず、三塁を踏ませなかった。リリーフ陣も好救援し、完封リレーで締めくくった。