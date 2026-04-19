モデルでタレントの藤田ニコルが自身のインスタグラムを更新し、臨月のふっくらとしたお腹が際立つマタニティコーデを披露した。愛犬とのリンクコーデも公開し、出産間近の姿に注目が集まっている。【写真あり】臨月の大きなお腹を披露した藤田ニコル藤田は「@calnamur_officialの新しいトート私は大好きなイエローにしたみんなは何色にした？この日はユキとパープルコーデ」と投稿。イエローのトートバッグをアクセントに、パ