1回のピンチを切り抜け、笑顔の石田裕（右）と山本のDeNAバッテリー。6回無失点で今季初勝利を挙げた＝マツダDeNAが無失点リレーで今季初の3連勝。6回5安打の石田裕が今季初勝利を挙げた。三回に勝又の二塁打を足場にヒュンメルの犠飛で先制し、六回に加点。広島は床田の粘りの投球に打線が応えられず、このカード昨年から8連敗。