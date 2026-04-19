日本ハム戦に先発し6回2失点で2勝目を挙げた西武・平良＝エスコンフィールド西武が13安打15得点で大勝した。三回に桑原の適時打と渡部の3ランで4点を先行。八回に源田の満塁本塁打などで大量8点を加えて大勢が決した。平良は6回を2失点で2勝目。日本ハムは有原が踏ん張れず、終盤は守備が乱れた。