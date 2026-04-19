「ファーム・東地区、ヤクルト４−３ロッテ」（１９日、戸田球場）２軍調整中のヤクルト・青柳晃洋投手がファーム・ロッテ戦（戸田）で先発し５回を１安打４三振無失点と結果を出した。青柳は２月２３日の広島戦（浦添）に登板し、３回１失点と好投。キャンプでは計２試合の実戦で計５回５安打１失点だった。右腕は、２月の１軍キャンプ中に「左ハムストリングスの張り」を訴え、その後は２軍に合流していた。故障の影響で出遅