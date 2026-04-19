ソフトバンクは１９日のオリックス戦（みずほペイペイ）に１―２の逆転負けを喫して同率首位に並ばれた。先発の松本晴投手（２５）が９回途中１失点の好投も今季初黒星。序盤から球数をかけず「マダックス」（１００球未満での完封）ペースだったが、８回に森に同点ソロを浴びて暗転した。小久保監督から「あいつに託そうと思った」と送り出された９回は、好打者・西川に勝ち越し打を献上。打線の援護が乏しく、好投が報われるこ