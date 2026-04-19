４月１９日の阪神１１Ｒ・立雲峡Ｓ（４歳上３勝クラス、芝１６００メートル＝１０頭立て）は、２００５年の宝塚記念などＧ１・３勝した母スイープトウショウの最後の子、スイープアワーズ（牡６歳、栗東・宮地貴稔厩舎、父ディープインパクト）がゴール前で３／４馬身差でとらえ切ってオープン入りを決めた。勝ち時計は１分３１秒６（良）。道中は最後方を追走した。位置取りを上げず、リズム重視の運び。直線は大外に進路を取