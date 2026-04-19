全日本プロレスの春の祭典「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」に出場している斉藤ジュン（３９）が１９日の大阪大会を欠場。菊田円と対戦予定だったが不戦敗となった。ＣＣにＢブロックで出場していたジュンは開幕２連敗とスタートダッシュに失敗。この日の菊田線から巻き返しをならいたいところだったが、まさかの事態になった。全日本はこの日、前日の試合で右目を負傷したために欠場することを発表。これにより菊