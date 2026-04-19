◆パ・リーグ楽天―ロッテ（１９日・楽天モバイル最強）楽天・村林一輝内野手（２８）が「５番・遊撃」でスタメン出場。初回２死一、三塁の好機でロッテ先発右腕の広池から左前に先制の適時打を放った。村林は１７日のカード初戦のサヨナラ打、１８日の先制打と３試合連続の適時打をマーク。楽天が勝てば、４年ぶりに単独首位に立つ。