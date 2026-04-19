ボートレース芦屋の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ芦屋」は１９日、４日間の予選が終了。金田諭（４７＝埼玉）は必勝を期して臨んだ予選ラストの４Ｒ絶好枠の１走をコンマ１３の上々スタートを放つと差させず、まくらせずの完封劇でシリーズ３勝目を挙げるとともに準優入りを決定させた。「スリット近辺も乗り心地も悪くなかったけど、４日目はちょっと合っていなかった。重さが出てきた。もう少し軽快さが欲しいので、ペ