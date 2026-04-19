◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１１節水戸２―０柏（１９日・Ｋｓスタ）柏は敵地で水戸に０―２で敗れた。前節の町田戦（０●１）から２試合連続の無得点となり、連敗となった。試合の明暗を分けたのは前半３３分。ＭＦ久保藤次郎がプレー中に相手のＭＦ仙波大志の右足首を踏み、ＶＡＲ判定の末にレッドカードを提示されて退場。以降は１０人でのプレー、メンバーの変更などを余儀なくされ、リカルド・ロドリゲス監督は