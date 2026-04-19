香川オリーブガイナーズ 四国アイランドリーグplus・香川オリーブガイナーズは19日、内子町城の台公園多目的広場で愛媛マンダリンパイレーツと対戦し、3対18で敗れました。 ガイナーズは18日、坊っちゃんスタジアムで愛媛と対戦し、7対8で敗れました。