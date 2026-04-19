今日19日(日)は、近畿〜東北南部で最高気温25℃以上の夏日続出、山梨県では最高気温30℃以上の真夏日に迫る暑さの所もありました。季節先取りの暑さ、この先はどうなる?19日(日)は夏日続出真夏日に迫る所も今日19日(日)は、東日本〜北日本を中心に晴れて、近畿〜東北南部では最高気温25℃以上の夏日地点が135地点(南鳥島除く)と、3日ぶりに130地点を超えました(15時まで)。山梨県韮崎市では、最高気温29.0℃と、真夏日(最高気温3