１３日、織里鎮にある子ども服メーカーの工場で、梱包前の学校制服を整理する従業員。２０２５年、同鎮の学校制服・園児服売上高は１２０億元に上った。（湖州＝新華社記者／韓伝号）【新華社湖州4月19日】中国浙江省湖州市呉興区の織里鎮は「子ども服の都」として知られ、ここ数年は技術革新や製品改良を継続的に推進し、産業発展に新たな勢いをもたらしている。織里鎮の子ども服産業クラスターは、製品開発やブランド運営、