フリーアナウンサーの松尾翠（42）が16日、自身のインスタグラムを更新。今春より中学生になった長女のために作った愛情たっぷりの弁当を披露し、また新生活早々に起きた予想外のハプニングを明かした。【写真】中学生の長女への手作り“照り焼きチキン弁当”を披露した松尾翠アナ松尾アナは、おかずのぎっしり詰まった「照り焼きチキン弁当」の写真を投稿。さらに「始まったお弁当生活の洗礼を、早速受けました」と書き出し、