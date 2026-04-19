「日本ハム３−１５西武」（１９日、エスコンフィールド）日本ハムが今季最多１５失点で大敗。今季初の３カード連続負け越しとなった。先発の有原は６回７安打５失点で３敗目。三回に桑原の左前適時打で先制を許すと、さらに渡部に左越え３ランを被弾し、一挙４点を奪われた。四回には平沢の右前適時打で追加点を献上した。２点ビハインドの八回には悪夢が待っていた。ドラフト１位・大川がプロ初登板。１死後、林安可の二