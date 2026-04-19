渋谷の明治通りでワゴン車がバス停に突っ込み、運転していた男性が死亡しました。19日午前10時半過ぎ、渋谷区東の都営バスの停留所に、ワゴン車が突っ込みました。ワゴン車を運転していたのは50代の男性で、その場で死亡が確認されました。また、近くを歩いていた80代の男性も巻き込まれ、肩にけがをして病院に運ばれました。現場は片側2車線の明治通り沿いで、緩やかな左カーブになっていて、警視庁が事故の原因などを調べていま