4月19日、北海きたえーるで「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26シーズン」B1第33節が開催され、レバンガ北海道が千葉ジェッツと対戦。試合終盤に猛攻を見せた北海道が92－84で勝利した。 GAME1を落とし、チャンピオンシップ（CS）出場に向けて後がない北海道。第1クォーター、千葉Jのディー・ジェイ・ホグに放ったシュートをすべて決められ13得点を許すも、北海道