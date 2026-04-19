9月19日に開幕する、アジア大会愛知・名古屋。スケートボード・パークで代表に内定している14歳、中学生の凄さの秘密とは？ 【写真を見る】｢コーチはつけない｣ 天才14歳のこだわり 両親が空き倉庫を練習場に “日本で1人しかできない”技も… アジア大会代表内定 スケートボード･パーク 志治群青 「いただきます！うまい」 お母さんが作る大好物の春巻きを、美味しそうに食べている