[4.19 J2・J3百年構想リーグEAST-B第11節 いわき 1-0 長野 ハワスタ]J2・J3百年構想リーグEAST-B第11節が19日に行われ、首位いわきFCはホームで10位AC長野パルセイロに1-0で勝利した。2度のPK勝ちを含む7連勝。長野は前節のPK負けに続く2連敗を喫した。いわきは前半37分に先制。右CKからキッカーのMF山中惇希が左足でクロスを送り、ニアのMF木吹翔太がヘディングで押し込んだ。19歳の木吹は昨季にサンフレッチェ広島から育成