【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第11節】(ソユスタ)秋田 1-3(前半0-2)横浜FC<得点者>[秋]野々村鷹人(49分)[横]岩崎亮佑(21分)、ジョアン・パウロ(28分)、岩武克弥(87分)<警告>[秋]飯泉涼矢(11分)、梅田魁人(58分)、土井紅貴(90分+4)[横]岩崎亮佑(54分)、新保海鈴(59分)、須藤大輔(74分)主審:田中玲匡