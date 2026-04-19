【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第11節】(NDスタ)山形 1-0(前半1-0)八戸<得点者>[山]國分伸太郎(5分)<警告>[山]西村慧祐(39分)、寺山翼(85分)[八]速水修平(74分)主審:中川愛斗