【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第11節】(カンセキ)栃木SC 0-2(前半0-2)相模原<得点者>[相]佐々木快(7分)、竹内崇人(45分+2)<警告>[栃]阿部海斗(45分)、矢野貴章(89分)[相]中山陸(60分)主審:清水修平