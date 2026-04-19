【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第11節】(とうスタ)福島 1-2(前半1-1)岐阜<得点者>[福]岡田優希(45分+1)[岐]北龍磨(41分)、横山智也(58分)<警告>[福]田中慶汰(27分)、藤谷匠(35分)、樋口寛規(77分)[岐]北龍磨(33分)、中村駿(45分+1)主審:矢野浩平