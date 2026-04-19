【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第11節】(富山)富山 4-0(前半2-0)高知<得点者>[富]チョン・ウヨン(42分)、深澤壯太(45分+6)、湯之前匡央(79分)、谷本駿介(81分)<警告>[富]湯之前匡央(61分)、植田啓太(90分+3)[高]杉山伶央(14分)主審:鶴岡将樹