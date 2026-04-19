【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第11節】(ハトスタ)滋賀 0-3(前半0-2)大分<得点者>[大]吉田真那斗(14分)、オウンゴール(33分)、宇津元伸弥(48分)<警告>[滋]海口彦太(47分)[大]三竿雄斗(23分)、戸根一誓(52分)、木許太賀(54分)主審:堀善仁