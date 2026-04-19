【J1百年構想リーグ EAST第11節】(Ksスタ)水戸 2-0(前半0-0)柏<得点者>[水]多田圭佑(60分)、渡邉新太(65分)<退場>[水]樹森大介(77分)[柏]久保藤次郎(33分)<警告>[水]ダニーロ(45分+1)、山崎希一(75分)主審:谷本涼└指揮官一発退場も水戸、前半に10人となった柏に完封勝利! J1昇格後2度目の「勝ち点3」