[4.19 J1百年構想リーグ第11節 水戸 2-0 柏 Ksスタ]J1百年構想リーグEASTは19日、第11節を各地で行い、水戸ホーリーホックが柏レイソルに2-0で勝利した。水戸はJ1昇格後2度目の90分勝利で勝ち点3を獲得。柏は前半に退場者を出したことが響き、2連敗となった。序盤は柏が攻め立て、多くのシュートチャンスを作った。中でも圧巻だったのは前半21分。自陣でのボール奪取からカウンター攻撃を仕掛け、前線のFW細谷真大が強引なター