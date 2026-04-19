【写真】松倉海斗も登場！宮舘涼太主演ドラマの“飲み会”オフショット テレビ朝日系で放送中のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』公式SNSでは、主演の宮舘涼太（Snow Man）らキャスト陣が登場するオフショットを公開した。 ■宮舘涼太“エータ”を囲んで乾杯！“タミ恋”オフショット 「タミ恋off shot」としてエータを囲んで乾杯をしたときのオフショットを公開。写真には、スリ