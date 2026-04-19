卓球の「WTTフィーダー・ハビージョフ」が13日から17日にかけてチェコで行われた。WTTシリーズの下部カテゴリーに位置する大会で、世界ランキング上位進出を目指す選手たちの活躍に注目が集まった。日本からも多くの選手がエントリーする中、男女シングルスで日本勢が優勝。WTT公式サイトもその活躍ぶりを称えている。 ■上位大会を目指す戦いで躍動 フィーダーはWTTシリ