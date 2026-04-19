ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番DH」で先発出場。9回表の第5打席に右前打を放ち、4打数1安打で連続出塁を「50」試合に伸ばした。米現地メディアは大谷が試合前に見せた振る舞いにも言及しており、スーパースターのグラウンド内外での姿に注目が集まっている。 ■記録到達前に“心温まる交流” 昨年8月24日（同25日）のパドレス戦から続く連続出塁